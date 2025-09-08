Birbirinden eşsiz gökyüzü olaylarına Mersinliler de tanık olsun diye, gece gözlem etkinlikleri düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Tam Ay Tutulması”nı da unutmadı.MERSİN (İGFA) - Doğanın en güzel olaylarından biri olan ay tutulmasını izleme şansını yakalayan Mersinliler, saat 19.28’de yarı gölgeli evreye şahit olurken, 20.30’da tam tutulma evresine giren ve 21.11’de bakır-kızıl tonlarıyla gökyüzünde beliren Ay’ı seyretti. Toplamda 5 saat süren gökyüzü şöleninde, tam tutulma 82 dakika boyunca devam etti. Dünyanın büyük bir kısmından da izlenen doğa olayı Mersinlilerin hayran bakışları arasında gerçekleşti.

Ezici: “Mercan’ı takip etmekten ve bilimi izlemekten vazgeçmeyin”

Tam Ay Tutulmasını izlemek için sahilde olduklarını söyleyen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, “Vatandaşlarımız bütün etkinliklerimizi takip ettiği gibi bu etkinlikte de bizi yalnız bırakmadılar. Yoğun bir katılım var ve bizler bu yoğun katılımdan oldukça mutluyuz. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin artık bir kitlesi var. Her zaman söylediğimiz gibi, Mercan’ı takip etmekten ve bilimi izlemekten vazgeçmeyin” sözlerine yer verdi.

Görkemli gök olayı teleskopla daha da net izlendi

Etkinliğin çok güzel olduğunu ve insanları bir araya getiren organizasyonlara katılmayı sevdiğini söyleyen Aytaç Özdağ, “Böyle etkinlere gerçekten ihtiyacımız var. Yaşadığımız zorluklardan dolayı ne zaman bir etkinlik olsa hemen çıkıp böyle güzellikleri değerlendirmemiz gerekiyor. Belediye Başkanımıza ve çalışan ekiplere çok teşekkür ederiz bütün insanları bir araya getirdikleri ve bizlere böyle mutlu günler sundukları için” dedi. Eşiyle birlikte çok keyif aldıklarını ifade eden Özdağ, “Şu güzel günü eşimle birlikte değerlendirelim istedim. Teşekkür ediyoruz bize böyle güzellikleri sundukları için” diye konuştu.

Etkinliği sosyal medyada gördüğünü ve çocuğu ile geldiğini söyleyen Ayşegül Koçak, “Ben çok beğendim. Önden bilgilendirme de yapıldı. Etkinlik bence çok güzel, herkes yakından göremeyebilirdi. Ayrıca bir kaynaşma ortamı da sunulmuş oldu. Bu kadar ince düşünülmüş olması çok güzel” dedi.

Dolunayı izlemek için sahile geldiklerini söyleyen Güldane Akgünlü, “Güzel ve çok zevkli bir etkinlik. Özellikle teleskopların olması çok güzel. Muhteşem görünüyor, çıplak gözle de görüyoruz ama oradan göründüğü kadar güzel olmuyor. Böyle bir etkinliği bizlere sağladığı için Vahap Başkanımıza sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Tam Ay Tutulması nedir?

Tam Ay Tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay’ın bütünüyle Dünya’nın tam gölge konisi (umbra) içine girmesiyle oluşur. Tam Ay Tutulması, Dolunay evresinde gerçekleşen bir gök olayıdır. Tutulma sırasında Ay’ın kırmızı görünmesinin temel nedeni, Dünya atmosferinde gerçekleşen Rayleigh saçılmasıdır. Güneşten gelen kırmızı ışık atmosferde daha az saçılır ve daha kolay geçiş yaparak ayın yüzeyine ulaşır. Bu nedenle halk arasında “Kanlı Ay” olarak da bilinen kızıl bir görünüm ortaya çıktı.