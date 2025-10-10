Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’ kapsamında, bu yılın teması olan ‘Afet ve kriz dönemlerinde ruhsal desteğe erişim’ konusuna dikkat çekti.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri, afet ve kriz dönemlerinde öğrenciler ile ailelerine yönelik psikolojik destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezlerinde görev yapan psikologlar, 6 Şubat depremleri sonrasında 400’den fazla öğrenci ve ailesine psikolojik destek sağlayarak; öğrencilerin yaşadıkları kayıp, kriz ve yas duygularını güvenli bir şekilde ifade edebilmelerine yardımcı oldu. Merkez, psikolojik ilkyardım yaklaşımıyla hem sahada hem merkezde çalışmalarını sürdürerek, afetin yarattığı ruhsal etkileri en aza indirmeyi amaçladı.

Afet dönemlerinde yaşanan yoğun stres, korku ve belirsizlik duygularının özellikle çocuklar üzerinde uzun vadeli psikolojik etkiler yaratabileceğine dikkat çeken MERCİ ekibi, hem öğrencilere hem velilere bu süreçlerde psikolojik dayanıklılıklarını nasıl koruyabilecekleri konusunda rehberlik ediyor.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri, ihtiyaç duyan öğrencilere ve velilere ücretsiz psikolojik destek sağlamaya devam ediyor.

ERAYDIN: “RUHSAL HİZMETLERE ERİŞİM BİR LÜKS DEĞİL, TEMEL İHTİYAÇTIR”

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan Psikolog Kerem Eraydın, ‘Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki temasının ‘Afet ve kriz dönemlerinde ruhsal desteğe erişim’ olduğunu dile getirerek, “MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi olarak, afet sonrası dönemlerde öğrencilerin yalnızca sınav kaygısına değil, afet sonrası dönemde yaşadıkları travmalara da destek oluyoruz. Bu kapsamda, 6 Şubat depremlerinden sonra 400’den fazla öğrenci ve ailesine psikolojik destek verdik. Bu desteklerde öğrencilerin yaşadıkları kayıp, kriz ve yas duygularını güvenli bir şekilde ifade edebilmelerini sağladık. Psikolojik ilkyardım yaklaşımıyla hem sahada hem de merkezimizde hizmet verdik” dedi.