Mersin Büyükşehir Belediyesi, “İlk Çantam Projesi” kapsamında 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 114 okulda toplam 18 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıtıyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Eğitim her çocuğun hakkıdır” anlayışıyla sosyal desteklerini sürdürüyor. Fırsat eşitliği ilkesini temel alan çalışmalar kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “İlk Çantam Projesi” ile binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlanıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de bu doğrultuda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ‘İlk Çantam Projesi’ kapsamında Akdeniz İlçesi’nin Hürriyet İlkokulu’nda 1. sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası desteğinde bulundu.

Proje kapsamında 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 114 okulda toplam 18 bin çanta ve kırtasiye seti dağıtımı yapılacak. Bu sayede Mersin Büyükşehir tarafından 5 yılda toplam 93 bin 550 çanta ve kırtasiye seti dağıtılmış olacak.

MİNİKLERİN YÜZLERİNDEKİ MUTLULUK GÖZLERİNDEN OKUNDU

Hürriyet İlkokulu Okul Müdürü Onur Dağ, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Seçer, yeni Eğitim-Öğretim Dönemi’nde öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine başarılar dileyip, miniklerle keyifli birer sohbet gerçekleştirdi. Tek tek öğrencilerin istediği renk çantaların dağıtımını yapan Seçer’e minikler teşekkür etti. Çocuklara; ‘Çantalarınız hayırlı olsun’ diyen Seçer, ailelerine de selam ve sevgilerini iletti.