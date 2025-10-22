Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sunduğu ücretsiz ‘Çamaşır Kafe’ hizmetiyle gençlerin günlük yaşamına kolaylık katmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin ve Tarsus’ta hizmet veren ‘Çamaşır Kafe’ sayesinde öğrenciler, çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkayıp kurutabildiklerini ve aynı zamanda sosyalleşebildiklerini dile getirdiler.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Çamaşır Kafe’den bugüne kadar 9 bin 200 öğrenci yararlanırken, ‘Öğrenci Dostu Şehirler’ sıralamasında Mersin 2. oldu.

BAYRAKTAR: “ÇAMAŞIR KAFE’DEN BUGÜNE KADAR 9 BİN 200 ÖĞRENCİ YARARLANDI”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak için birçok hizmet sunduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Başak Göktal Bayraktar, “Çamaşır Kafe hizmeti, gençlere sağladığımız kolaylıklardan birisi. Bu hizmetimizden duyulan memnuniyet oldukça yüksek. Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 200 üniversite öğrencisi bu hizmetten yararlandı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu hizmetler sayesinde, Mersin’in öğrenci dostu şehirler sıralamasında 2. sırada yer aldığını söyleyen Bayraktar, “Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Öğrencilerimizden geri bildirimler de olumlu. Kafe konseptiyle tasarlanan Çamaşır Kafe; öğrencilerin çamaşırlarını yıkamanın yanında, vakit geçirebildiği ve sosyalleşebildiği bir alan olarak öne çıkmaktadır” diye konuştu.