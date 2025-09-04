Tarıma verdiği desteklerle üreticiye can suyu olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üretimin aşamalarını her noktasını düşünerek üreticiye desteklerini yapmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - ‘İnsanlar doğdukları yerde doyabilsin’ anlayışını benimseyen Büyükşehir ekipleri, üreticilerin toprağa tutunabilmesi için umut olmayı sürdürüyor. Birbirinden kıymetli hizmetlere imza atan ekiplerin projelerinden birisi de ‘Tohum Eleme Makinesi’ desteği oldu. Bu destek ile tahıl üretimi yapan, kırsal mahallelerdeki üreticilerin tahıllarının elenerek, ürün değerinin arttırılması, kaliteli tohumlukların ayrıştırılıp ilaçlanması amaçlandı.

Mut’ta 9 mahalle Karaman’a kadar gitmekten kurtuldu

Projeye başvuran ve Tohum Eleme Makinesi alan Mut Ziraat Odası aracılığıyla ilçede üretim yapılan 9 mahallenin tohumları elenirken, ilaçlama da yapılabiliyor. Tohum Eleme Makinesiyle; buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek ve fiğ gibi tohumların beslenmesi, temizlenmesi, sınıflandırması ve ilaçlaması da yapılabiliyor. Makine ile yabancı tohum ve maddeleri, tanelerin aerodinamik ve boyut farklılıklarından yararlanarak temizliyor, zayıf - orta - tohumluk şeklinde sınıflandırırken tohumluğu isteğe bağlı olarak ilaçlıyor. Makine saatte 1 ton ürün kapasitesine kadar ulaşabiliyor.

Tohum Eleme Makinesinden; Mut ilçesine bağlı Dağpazarı, Kavaközü, Elmapınarı, Demirkapı, Güme, Çivi, Ballı, Kurtuluş, Çatalharman, Hacıahmetli mahalleleri olmak üzere toplam 9 mahalle faydalanıyor. Makine desteğinden önce Karaman’a giderek eleme işlemini yaptırmak zorunda kalan üreticiler 200 kilometreye yakın yol gidip gelme mecburiyetinden ve ürünlerini değerinin altında satmaktan da kurtulmuş oldu.