Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre 13 Aralık itibarıyla bankanın brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara çıktı.

Böylelikle Merkez'in toplam rezervleri 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolardan 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.