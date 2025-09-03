TCMB, Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci fazında özel sektörü ekosisteme davet etti. Bankalar, ödeme kuruluşları ve teknoloji firmaları, yenilikçi projelerle deney alanına katılabilecek. Merkez Bankası'nın açıklamasına göre İkinci Faz İlerleme Raporu yakında yayımlanacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi’ne özel sektör katılımı için çağrıda bulundu.

TCMB, dijital parayı finansal teknolojiler ekosisteminin önemli bir parçası olarak görerek, yenilikçi kullanım senaryoları geliştirilmesini hedefliyor.

Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu’nda projenin bulguları ve yaklaşımları paylaşılmıştı. Halen devam eden ikinci faz çalışmalarında, dijital Türk lirasının finansal teknolojilerde taban oluşturması için kapsamlı adımlar atılıyor.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve teknoloji çözüm sağlayıcılarını, yeni kullanım senaryoları içeren projelerle ekosisteme katılmaya davet etti. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan projelerin deney alanında ortak çalışmalara dahil edileceği bildirildi.

Bu arada İkinci Faz İlerleme Raporu’nun önümüzdeki aylarda yayımlanacağı belirtilirken, çağrının detayları ve süreç bilgilerinin TCMB’nin resmi internet sitesinde erişime açıldığı kaydedildi.