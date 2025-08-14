Kıymetli Basın Mensupları,

Değerli Kamu Görevlileri,

Memur-Sen … İl Temsilciliği olarak,

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde,

Kamu İşvereni’nin sunduğu teklife karşı;

ortak tepkimizi göstermek,

Genel Merkezimizin Eylem Planı doğrultusunda

sorumluluğumuzu yerine getirmek ve

sesimizi İşveren’e duyurmak için bugün buradayız.

Kamu işvereni dün açıkladığı teklifte

2026 için %10 + %6,

2027 için %4 + %4 zam önerisinde bulundu.

Öncelikle;

İşveren Heyeti’nin bu teklifini yok saydığımızı ve

Gerçekçi bulmadığımızı belirtiyoruz;

Görüyoruz ki İşveren,

Tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak

Kamu görevlisine bu teklifi layık görmüştür.

İşverenin teklifinde;

Refah payı ve taban aylığa zam yoktur.

Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur.

Emekli ve emekçiyi gözeten bakış yoktur.

Kamu işvereninin bu teklifi;

memurun yaşadığı zorlukların

görmezden gelindiğini gösteriyor.

Teklif, kamu görevlilerinde

hayal kırıklığı oluşturmuştur.

Ağustos ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
Kira artış oranının %41 olduğu bir zeminde,

düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar

zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir.

Bu teklif yetersiz ve geçersizdir.

Yıllarca dirsek çürütmüş,

gecesini gündüzüne katmış,

daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapmış

memurlarımızın; niteliğini ve emeğini

değersizleştiren bir teklif olarak görüyoruz.

Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu,

Ücretlerde oluşan adaletsizliği bu teklif gidermez.

Sayın Cumhurbaşkanımızın,

kamu çalışanları arasında

ücretlerin dengelenmesi hassasiyetinin

dikkate alınmadığı açıkça görülmektedir.

Geçmiş kayıplarımız,

Yüksek enflasyon,

Market/Pazar fiyatları,

Gelecek kaygılarımız,

İşverenin teklifine yansımamıştır.

Görüyoruz ki,

Kamu İşvereni 7. Dönem Toplu Sözleşmedeki

hatasını tekrar ediyor.

Altını çizerek ifade ediyoruz ki,

memurların ve emeklilerin

Kaybedecek 2 yılı daha yok.

Biz tutmayan hedeflerin,

adaletsiz Hakem Kurulu’nun,

Maliyenin sıkılaşma politikalarının

sonucunda kaybeden taraf olmak istemiyoruz!

Kıymetli Basın Mensupları,

Değerli arkadaşlar,

Memur-Sen olarak;

2026 yılının birinci altı ayında;

· %10 Refah Payı

· 10.000 TL Taban Aylığa Zam

· %25 oransal zam

İkinci altı ayında;

· %20 oransal zam

TEKLİF ETTİK.

2027 yılının birinci altı ayında;

· 7.500 TL Taban Aylığa Zam

· %20 oransal zam ve

İkinci altı ayında

· %15 oranında artış

TEKLİF ETTİK.

Refah payı istedik;

çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın

giderilmesi gerekiyor.

Taban aylığa zam istedik;

çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki

dengenin yeniden kurulması gerekiyor.

Oransal zam istedik,

çünkü kamu görevlilerinin

yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor.

Enflasyon oranında zammın, zam olmadığını

İşverenin kabul etmesi gerekiyor.

Bu hususlara ilave olarak,

· İlave 1 derece verilmesini,

· Aileyi koruyacak tekliflerimizin kabul edilmesini,

· 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesini

İstiyoruz.

· Akademisyenlerin, şube müdürlerinin, şef ve amirlerin

mali ve özlük haklarının düzeltilmesini,

· Mühendis ve Teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesini,

· Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak uygun hizmet sınıfına geçirilmesini

istiyoruz.

· Bayram ikramiyesi verilmesini,

· Kira desteği sözünün yerine getirilmesini,

· Gelir vergisinin %15’e sabitlenmesini

İstiyoruz.

· Seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılmasını,

· Bütün gelirlerimizin emekliliğe esas sayılmasını,

· 4688 sayılı Kanun’un revize edilmesini

İstiyoruz.

Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün,

Milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın

istiyoruz.

Toplu Sözleşme Masası adaleti tesis edecek,

Dengeyi kuracak, eşitliği sağlayacak güce sahiptir.

8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşma ile tamamlanmalı,

Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine,

Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde imzalanmalıdır.

Toplu sözleşme masasının

1 haftadan az süresi var.

Bunun için İşveren Heyeti zaman kaybetmeden;

Çalışma barışını sağlayacak,

Müzakereye uygun,

Adil teklifi masaya sunmalıdır.

AKSİ TAKDİRDE,

Memur-Sen Başkanlar Kurulumuzun

Almış olduğu kararlar neticesinde,

“Memur-Emekli Nöbette Eylem Çadırı Kurulması”,

İŞ BIRAKMA,

Yürüyüş ve Ankara Mitingi Eylemlerimizle

Tepkimiz Devam Edecektir.

SON SÖZÜMÜZ ŞUDUR;

Adil ve acil teklif bekliyoruz.

Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum…

GELİRDE ADALET, ÜCRETTE DENGE İSTİYORUZ

YETERSİZ TEKLİFE HAYIR !