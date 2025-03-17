Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından gerçekleştirilen pasta yapımı kursunda mutfağa girerek, kursiyerlere bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kayseri’nin zengin gastronomi kültürüne sahip çıkmak adına önemli etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta içi çalışan kişilerin hafta sonu kurstan faydalanmaları için 1 günlük verilen pasta yapımı kursunda mutfağa girerek, kursiyerlere bir araya geldi.

Gastronominin önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Eğitimin yaşı yok, eğitim her zaman her yerde önemli, gastronomi kültürü çok daha ön plana çıkmaya başladı. Yaptığımızın en iyisini yapmak, israfa fırsat vermemek adına, damak zevkimize uygun olanı üretmek önemli ve anlamlıdır” diye konuştu.

Büyükkılıç, ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan kurslarda güzel ürünlerin üretildiğini belirterek, “Sizleri tebrik ediyor, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Burada güzel şeyler üretiliyor, görüyoruz” dedi. Tüm kursiyerlerin ramazan ayını tebrik eden Başkan Büyükkılıç, hep beraber Ramazan Bayramı’na ulaşmayı temenni etti.