Bursa’da, Osmanlı ilim ve irfan geleneğinin önemli temsilcisi İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin vefatının 300’üncü yılında, Sübhatü’s-Sâlikîn adlı eseri ilim dünyasıyla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu’nun katkılarıyla yayımlanan eserin programı akpsamında Bursevî’nin kabri de ziyaret edildi.BURSA (İGFA) - Osmanlı münevveri, âlim, mutasavvıf, müfessir, şair, hattat ve musikişinas İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin Sübhatü’s-Sâlikîn adlı eseri, vefatının 300’üncü yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu tarafından yayımlanarak kültür hayatımıza kazandırıldı.

Eserin tanıtım programı, Bursa’da düzenlendi.

Tanıtım etkinliğine, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Fevzi Zırhlıoğlu ve çok sayıda protokol mensubu katıldı.

Programda, eserin binlerce beyit ve farklı dillerdeki manzumelerle bir gönül insanının hikmet dolu dünyasını yansıttığı vurgulandı.

“HİKMET DAMLALARIYLA DOLU BİR ESER”

Bursa Valiliği, eserin yalnızca bir şairin kaleminden değil, aynı zamanda İsmail Hakkı Bursevî’nin iç âleminden süzülen hikmet damlalarıyla şekillendiğini belirtti.

Valilik, bu kıymetli yayını kültür hayatına kazandıran Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu’na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın ardından, İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde hatim duası yapıldı. Büyük âlim, rahmetle ve dualarla yâd edildi.