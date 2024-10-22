Meltem Miraloğlu'nu Amerika sınır dışı etti iddiası! 'Rehin tutuluyorum' demişti...
"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, oyunculuk kariyerini bırakıp Amerika'ya gitmeye karar vermişti. 2019 yılında ise kendisinden 48 yaş büyük ABD'li...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nikah şahidi oldu!
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
Bomba aşk! Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle yakalandı! Hadise'den sonra...
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, ABD'de öldü!
Bağcılar Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu
Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü! 'Doktor ihmali yüzünden bu halde'