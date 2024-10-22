Oyuncu Ergül Miray Şahin evlendi! Ateş Kuşları'nın Sare'siydi... Oyuncu Ergül Miray Şahin evlendi! Ateş Kuşları'nın Sare'siydi...
Meltem Miraloğlu'nu Amerika sınır dışı etti iddiası! 'Rehin tutuluyorum' demişti...
"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, oyunculuk kariyerini bırakıp Amerika'ya gitmeye karar vermişti. 2019 yılında ise kendisinden 48 yaş büyük ABD'li...Devamı için tıklayınız