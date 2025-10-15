Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının kesintisiz ve nitelikli eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Toplamda 72 kurs modülü, öğretmenler tarafından yüz yüze uygulanacak ve öğrenme kayıplarını telafi etmeye odaklanacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarına yönelik akademik telafi ve gelişim güçlendirme kursları başlatıyor.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde yüz yüze yürütülecek kurslarla öğrenme kayıplarını gidermeyi ve eğitim sürekliliğini sağlamayı hedeflendi.

Toplam 72 kurs modülü, e-yaygin.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, “Mevsimlik Tarım İşçisi Aile Çocukları İçin Destek/Yaygın Eğitim Destek Programları”nı hayata geçiriyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek kurslar, öğrencilerin eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürmeyi amaçlıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre kurslar, öğrencilerin yaş grubu, göç dönemi ve sınıf düzeyine göre tasarlanırken, okul öncesi için çocuğun yaş grubu ve göç zamanı dikkate alınacak. İlkokul ve ortaokul için göç alan illerde göç dönemi ve sınıf düzeyi, daimi ikamet illerinde mevcut ve bir önceki sınıf düzeyi esas alınacağı belirtildi.