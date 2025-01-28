Millî Eğitim Bakanlığı, 22-24 Ocak tarihleri arasında Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojisi fuarı Bett Show'a katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit'in katılımıyla Bett Show'da 3 gün boyunca ziyaretçilerle buluşan MEB standında, öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen projeler tanıtıldı. Bakanlığın standı; eğitim teknolojisindeki liderliği, dijital dönüşüm odaklı projeleri ve yenilikçi eğitim çözümleriyle fuarda büyük ilgi gördü.

Fuarda katılımcılara tanıtımı ve sunumu yapılan projeler arasında; Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM), Yenilikçi Sınıf, Velivizyon ve Dinamik Ders Dili (D3) yer aldı. Özellikle yenilikçi sınıf tasarımları ve dinamik ders içerikleri, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Engelli bireyler için erişilebilir teknolojiler geliştiren girişimler de fuarda yer aldı. Eğitimde inovasyonu ve dijital dönüşümü destekleyen bu çalışmalar, hem teknik üstünlükleri hem de kullanıcı dostu tasarımlarıyla dikkat çekti.

35 yılı aşkın süredir düzenlenen Bett Show, eğitim teknolojisi alanında küresel bir buluşma noktası olarak görülen fuarda, Millî Eğitim Bakanlığı ve grafik tasarım platformu Canva arasında iş birliği protokolü de imzalanarak dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda eğitimde yeni bir dönemin temelleri atıldı.

Ayrıca bu yıl fuarda, 600'den fazla eğitim teknolojisi sağlayıcısı ve 60 binden fazla katılımcı bir araya geldi. BETT'in küresel partnerleri arasında Microsoft, Google for Education, HP, LEGO Education ve UNESCO gibi önemli kuruluşlar yer alıyor.