Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.BİTLİS (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca "Maziden Atiye Ahlat" projesi ile tarihî ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi etkinliklerin yapılacağı programla öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor. Programla öğrencilerin millî tarih şuuru ile kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi, maziden gelen tarih ve medeniyet mirasımıza sahip çıkarak ufuklarını ve görüş açılarını genişlemesi, karşılaştıkları olaylara ilişkin sorgulama yeteneklerinin gelişmesiyle beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Amacı genç nesillere kadim Türk-İslam kültürünün birikim ve zenginliğini göstererek geleceğe doğru güvenle yürümeleri için gereken gücün kendilerinde olduğunu hatırlatmak olan program, aynı zamanda öğrencilerin gönül ve zihin dünyalarında da yüksek ufuk açmalarını sağlıyor. Programa katılan öğrenciler zengin tarihî ve kültürel geziler, sanatsal ve sportif etkinlikler, alan uzmanlarından aldıkları eğitimlerle yaşadıkları şehirlere dönüp kazandıkları bu farkındalık ile başarılı çalışmalar için kendilerini yenileme fırsatı buluyor.

Proje kapsamında bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, bilgi zenginliği kazandırılması amacıyla Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir hafta sürecek kampa katılacak.