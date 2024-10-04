Türk Sinema ve dizi film sektörünün önde gelen yapımcı firmalarından Plaza Film; 8 Kasım’da gösterime girecek olan, ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan’ın da rol aldığı “Çılgın Dersane 5” komedi filminin tanıtımını Marmaris’te yaptı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris’te Motto Premium Hotel’ de; DN Kreatif Dijital Reklam Ajansı işbirliğiyle ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan’ın da katıldığı toplantıda basına bilgi veren filmin yapımcısı Plaza Yapım CEO’su Erkan Karacan; “Uzun soluklu projemiz olan “Çılgın Dersane film serimizin sonuncusu Çılgın Dersene 5” 8 Kasım’da gösterime giriyor. Önümüzdeki bir yıllık projelerimizde Marmaris de var. Biz sinema film TV dizileri çekimlerimiz için dünyaca bilinen Marmaris’te çalışmaya hazırız. Marmaris için biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız.” dedi.

DÜNYADA HOLLYWOOD TÜRKİYE'DE MARMARİS

Toplantının ev sahibi Plaza Film’in tanıtım süreçlerini yöneten DN Kreatif Dijital Reklam Ajansı Yetkilisi Nesimi Ateş’ de AjansCANKA’ya özel verdiği bilgide iş hayatına Marmaris’te başladıkları ve sonrasında İstanbul odaklı çalışmaya devam ettiklerine dikkat çekerek; “Marmaris bizim iş dünyamızın başlangıcı olarak, ayrı bir öneme sahip. Bundan sonra da, bu tür iş birlikleriyle Marmaris’in kültürel, sanatsal ve turizm açısından değerlerine katkı koymaya devam edeceğiz. Dünya sineması denilince Hollywood akla gelir, o zaman Türk sineması denilince de Marmaris akla gelsin. Neden olmasın ki?” dedi. Ata SEVGİ