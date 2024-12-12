Bursa'da Nilüfer Belediyesi, ‘Çok Fonksiyonlu Etkileşim Alanı: Nilüfer Pancar Deposu’ ve ‘Stratejik Planlama ile Sürdürülebilir Katılımcılık Yolculuğu: Birlikte Üret, Birlikte Yönet!’ projeleri ile Marmara Belediyeler Birliği’nin 10. Altın Karınca Ödülleri’nde, ödüle layık bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) iyi uygulamalar ve örnek projeleri ödüllendirdiği 10. Altın Karınca Ödül Töreni, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Farklı kurum, kuruluş ve üniversitelerden, alanlarında uzman kişilerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonrasında başarılı bulunan belediyelere ödülleri, düzenlenen törende verildi..

Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin toplam 310 başvurusunun değerlendirildiği yarışmada, Nilüfer Belediyesi, büyük bir başarıya imza atarak, iki ayrı kategoride ödüllendirildi.

Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisinde ‘Çok Fonksiyonlu Etkileşim Alanı: Nilüfer Pancar Deposu’ ile, Yönetişim ve Katılımcılık kategorisinde ise ‘Stratejik Planlama ile Sürdürülebilir Katılımcılık Yolculuğu: Birlikte Üret, Birlikte Yönet!’ projeleri ile Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e, MBB Başkanı Mustafa Bozbey, MBB Encümen Üyeleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz verdi.

İki ödül birden almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Türkiye’ye örnek bir belediyeyiz. Katılımcılığa verdiğimiz önem çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ‘Stratejik Planlama ile Sürdürülebilir Katılımcılık Yolculuğu: Birlikte Üret, Birlikte Yönet!’ projemiz, aynı zamanda önümüzdeki 5 yıllık yol haritamızı oluştururken bize rehber oldu. ‘Çok Fonksiyonlu Etkileşim Alanı: Nilüfer Pancar Deposu’ ise hem bir sosyalleşme alanı, hem de çeşitli etkinlik ve atölyelerin düzenlendiği yaşayan bir alan haline geldi. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projelerimizin de örnek çalışmalar olacağına inanıyorum” dedi.