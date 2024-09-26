Mardin’in Yeşilli ilçesinde aç kurtlar koyunlara saldırdı. 15 koyun telef oldu. Mardin’e bağlı Sancar köyü ve Nehraz’e bölgesi dağlık alanda aç kurtlar çobanların sürülerine saldırdı. 15 köyün telef oldu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Edinilen bilgiye göre son bir hafta içinde aç kalan kurtlar Yeşilli ilçesine bağlı Sancar köyü Bihika köyü ve Yeşilli Nehrez’e köyünde çobanların dağlık alanında otlattıkları koyunlarına kurtlar saldırdı. Sancar köyüne başlı Bihika köyünde 10 koyun Nehrez’e köyünde ise 5 koyun kurtlar tarafından sürüklenerek götürüldü. Çobanlar kendilerine saldırmasından korktukları için saklanmak zorunda kaldı. Daha sonra çobanlar kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı. Dağlık arazide koyunlarının parçalanmış vaziyette buldu. Köylüler kurdu etkisiz hale getirmek için silahlanarak kurdun peşine düştü.

Nehreze köyünde koyunlarını otlatırken kurdun saldırısına şahit olduğunu belirten Hakan Omput, Dağlık arazide koyunlarımı otlatırken kurtların saldırısına uğradıklarını söyledi.

Saldırıda 5 koyunun telef olduğunu ifade eden Omput,” Müdahale etmek istedim. Bana da saldırmak istediler. Bende korkudan saklanmak zorunda kaldım. En az 100 bin TL zararım var. Artık koyunlarımı otlatmaktan korkuyoruz”dedi.