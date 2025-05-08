Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentteki mesleki eğitimi güçlendirmek ve öğrencilere pratik beceriler kazandırmak amacıyla önemli bir projeye imza attı.MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı protokol kapsamında kent donatılarını bu okuldan temin ederek hem öğrencilere meslek kazandırıyor hem de şehir için gerekli üretimleri yerel kaynaklarla karşılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen protokol ile okulun ahşap, demir ve metal atölyelerinde piknik masaları, çatılı piknik masaları, ahşap çöp kovaları, oturma bankları ile taziye evlerine gönderilen sedir, masa ve sehpa gibi ürünlerin üretimi öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökme imkânı bulurken aynı zamanda üretim süreçlerinin her aşamasına aktif şekilde katılarak gerçek iş deneyimi kazanıyor.

Bu iş birliği sayesinde Mardin’in ihtiyaç duyduğu kent mobilyaları öğrenci emeğiyle hayat bulurken, gençler de mesleklerini sahada öğrenerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Öğrencilerin el emeği ve yetenekleriyle üretilen her ürün, şehirde hem estetik hem de işlevsel bir katkı sunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, eğitimi sadece okul sıralarında değil, hayatın içinde ve üretimle iç içe bir süreç olarak ele alarak, gençlerin mesleki yeterliliklerini artırma konusunda örnek bir model ortaya koyuyor. Belediye yetkilileri, bu tür projelerin yaygınlaştırılmasıyla hem şehrin kalkınmasına hem de genç istihdamının artmasına katkı sağlanacağını belirtiyor.

Bu proje sayesinde öğrenciler sadece bir meslek sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda ürettikleriyle yaşadıkları şehre değer katmanın gururunu da yaşıyor.