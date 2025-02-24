Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, Demirci ve Gördes’te incelemelerde bulundu. MANİSA (İGFA) - Komisyon üyeleri, bakımevlerini ziyaret edip mevcut durumu ve yapılacakları değerlendirirken kurulması planlanan doğal yaşam alanları için de bilimsel ve sürdürülebilir çözümleri, olası iş birliklerini ele aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldiği günden bu yana toplum sağlığı ve sokak hayvanlarının daha iyi ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için kararlı ve hızlı adımlar atmaya devam ediyor. Ortak akıl ve kurumlar arası iş birliği ile her ilçeye modern doğal yaşam alanları inşa etmeyi ve sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini akıllı kart sistemiyle takip etmeyi amaçlayan projeler, bu alandaki yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu da her ay ilçe ziyaretlerine devam ederek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

OLASI İŞ BİRLİĞİ PROJELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Komisyon üyeleri, ziyaretlerine, Demirci ve Gördes ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’in de eşlik ettiği Büyükşehir Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Uğur Doğan, komisyon üyesi Cafer Çeniz, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve CHP Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dilek Öğren’den oluşan heyet, iki ilçede inceleme ve görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile görüşerek ilçedeki çalışmaları değerlendiren komisyon, ardından Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi, hayvanlarla yakından ilgilenerek ihtiyaçları belirleyip olası iş birliği projelerini değerlendirdi. Daha sonra Demirci Belediyesi tarafından inşa edilmesi planlanan doğal yaşam alanında da incelemeler yapıldı.

DOĞAL YAŞAM ALANI İÇİN EN UYGUN BÖLGELER BELİRLENDİ

Demirci’deki temasların ardından Gördes’e geçen komisyon, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ile birlikte ilçeye yeni kazandırılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni inceledi. Buradaki hayvanlarla da yakından ilgilenen komisyon, bakım merkezindeki ihtiyaçları ve yapılması gerekenleri tespit etti. Gördes Belediyesi’ne, ilçede sokak hayvanları için klinik ve kısırlaştırma hizmeti verilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından konteyner desteği sağlanması da konuşuldu. Bilimsel veriler ışığında oluşturulan çözüm önerileri, yetkililere sunularak sürecin hızlandırılması için birlikte yapılabilecekler ele alındı. Aynı zamanda, doğal yaşam alanı için en uygun bölgeler belirlenerek, projenin en verimli şekilde hayata geçirilmesi için öneriler sunuldu. Doğal yaşam alanlarının kurulacağı bölgeler; ekosistem dengesi, hayvanların yaşam alışkanlıkları, iklim koşulları ve maliyet gibi faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirildi.

BİLİM TEMELLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM AMAÇLANIYOR

Komisyon, sokak hayvanlarının daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için yerel yönetimlere destek verip yol gösterip çözümler önerirken kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir yaklaşımlar için olası iş birliklerini değerlendiriyor. Bu çalışmalar yalnızca bakımevlerinin iyileştirilmesiyle sınırlı kalmayıp sokak hayvanlarıyla ilgili politikaların daha bilimsel ve sürdürülebilir bir çerçevede şekillenmesine de katkı sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen bu süreç, şehir genelinde daha bilinçli ve kalıcı çözümler üretilmesini amaçlıyor.