Marmara Bölgesi Bayburt Derneği 107.yılında Şehitlerimiz için, Kaynarca Merkez Camiinde Mevlit programı düzenledi. Şehitlerimiz için kuran okundu Dualar edildi.

Marmara Bölgesi Bayburt Derneği tarafından düzenlenen program, Mevlit okunmasının ardından Camiden çıkan vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül bu topraklar için canın feda eden şehitlerimiz için bu gün Kaynarca Merkez Camiinde toplandık.

Şehitlerimiz için dualar ettik. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.