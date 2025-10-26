Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, seçimsiz olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Divan başkanı ve üyelerinin belirlenmesiyle başlayan genel kurulda yapılması planlanan projeler görüşülerek karara bağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da katılımcı demokrasiyi güçlendirmek, dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, seçimsiz olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Divan başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için yapılan oylama ile başlayan genel kurulda Hakkı İşcan divan başkanlığına, Sevcan Alpon ve Zuhal Güneş divan üyesi olarak seçildi.

Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ın yaptığı açılış konuşması sonrasında Kent Konseyi Genel Sekreteri Gökmen Aytaç, genel kurul üyelerine faaliyet raporunu sundu. Yönetim kurulunda görüşülmek üzere getirilen projeler, üyeler tarafından değerlendirilerek oylandı. Dilek ve temennilerin ardından Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ın yaptığı konuşma ile genel kurul sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, seçimsiz olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Divan başkanı ve üyelerinin belirlenmesiyle başlayan genel kurulda yapılması planlanan projeler görüşülerek karara bağlandı.

Katılımcı demokrasiyi güçlendirmek, dayanışma kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, seçimsiz olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Divan başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için yapılan oylama ile başlayan genel kurulda Hakkı İşcan divan başkanlığına, Sevcan Alpon ve Zuhal Güneş divan üyesi olarak seçildi.

Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ın yaptığı açılış konuşması sonrasında Kent Konseyi Genel Sekreteri Gökmen Aytaç, genel kurul üyelerine faaliyet raporunu sundu. Yönetim kurulunda görüşülmek üzere getirilen projeler, üyeler tarafından değerlendirilerek oylandı. Dilek ve temennilerin ardından Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar’ın yaptığı konuşma ile genel kurul sona erdi.