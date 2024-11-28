Manisa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası öğrenci değişim programı Erasmus+ ile ülkemize gelen öğrencileri ağırladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, uluslararası öğrenci değişim programı Erasmus+ ile ülkemize gelen öğrencileri konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlanan öğrencilere, Ali Rıza Çevik Ortaöğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri de eşlik etti.

Manisa'nın tarihi, kültürel zenginlikleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verilen Erasmus+ öğrencilerinin merak ettiği sorular da Genel Sekreter Yardımcısı Pınar tarafından yanıtlandı. Kültür buluşması niteliğinde olan ziyarette, Erasmus+ öğrencileri hem kendi ülkelerini tanıttı hem de Türkiye’yi tanıma fırsatı buldu.

Ziyarette öğrencilere Manisa’ya özgü ürünlerden Manisa Mesir Macunu hediye edildi.

