Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde, katıldığı uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan Bir Zamanlar Gelecek: 2121 filminin özel gösterimini gerçekleştirildi. Gösterim sonrası, Yönetmen Serpil Altın ve Yapımcı Korhan Uğur’un katılımıyla söyleşi de düzenlendi. MANİSA (İGFA) - Serpil Altın’ın yönetmenliğini üstlendiği Bir Zamanlar Gelecek: 2121, izleyicileri geleceğe götürerek iklim krizi ve kıtlık nedeniyle yaşanmaz hale gelen bir dünyayı gözler önüne serdi.

Film, hayatta kalabilmek için yer altındaki kolonilere sığınan insanların, “Genç Yönetim” tarafından uygulanan Kıtlık Kanunları karşısında verdiği mücadeleyi anlatıyor. Yer altındaki bir ailenin, yeni doğacak bir bebekle değişen yaşamları üzerinden insanlığın varoluş mücadelesini işleyen film, güçlü anlatımıyla dikkat çekti.

Yeni nesle yer açmak amacıyla yaşlı bireylerin sistematik olarak ortadan kaldırılması zorunluluğu ise izleyicilerde derin bir etki bıraktı.

DEVAM FİLMİ MANİSA’DA ÇEKİLECEK

Gösterimin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu’nun moderatörlüğünde, Türkiye’nin ilk kadın bilimkurgu yönetmeni Serpil Altın ve Yapımcı Korhan Uğur’un katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, filmin teması, çekim süreci ve sinemanın günümüzle ilişkisi ele alındı. Serpil Altın, filmin distopik atmosferinin günümüz sorunlarına bir ayna tuttuğunu ve izleyicileri düşündürmeyi amaçladığını belirtirken Korhan Uğur ise filmin uluslararası festivallerde büyük ilgi gördüğünü ve Türk bilim kurgu sinemasına katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Söyleşide kuşak çatışması, feminizm, küresel ısınma gibi konular da tartışıldı. Altın ve Uğur, merakla beklenen devam filminin, Manisa’nın Kula ilçesindeki, Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı’nda çekileceğini de duyurdu.

Sinemaseverler, yönetmen ve yapımcıya yönelttikleri sorularla filmin derinliklerine inerken özellikle insanlığın geleceğine dair öngörüler ve küresel krizlere dair anlatım izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bir Zamanlar Gelecek: 2121, yalnızca bir bilim kurgu filmi olmanın ötesinde, insanlığın geleceğine dair önemli soruları gündeme getirerek izleyiciler üzerinde iz bıraktı. Etkinlik sonunda Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Yönetmen Serpil Altın ve Yapımcı Korhan Uğur’a çiçek takdim ederek teşekkür etti.