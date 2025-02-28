Manisa Soma Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını temel alan projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunmaya, dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’un öncülüğünde gerçekleşen Sosyal Belediyecilik ve Bakkal Kart Tanıtım Toplantısı, basın mensupları ve encümen üyelerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir sunuma ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Soma Belediyesi’nin yürüttüğü Bakkal Kart, Hoşgeldin Bebek, Askıda Fatura, Engelsiz Masa, Kadın ve Aile Hizmetleri, Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi gibi birçok sosyal destek projesi tanıtıldı. Başkan Sercan Okur, Soma’nın artık yalnızca altyapı ve hizmet projeleriyle değil, sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneği olarak da anılacağını vurguladı.

Özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımların kapsamının genişletildiği ve Ramazan ayı öncesinde yapılan hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken, “Kimse yalnız değil, Soma Belediyesi her zaman vatandaşının yanında” mesajı ön plana çıktı.

Soma Belediyesi, halkın her kesimine dokunan projeleriyle dayanışmayı, paylaşmayı ve sosyal adaleti ön planda tutan bir yönetim anlayışı sergiliyor.

Başkan Sercan Okur, bu projelerin devam edeceğini ve Soma’da sosyal belediyeciliğin her geçen gün güçleneceğini belirterek, “Ne yazık ki, ilçemiz bugün ekonomik krizi derin bir şekilde yaşıyor. En son nüfus sayımına göre ilçemizin nüfusu düşmeye devam ediyor. Bu durum bize gösteriyor ki, Soma’da istihdam imkânları azaldıkça, insanlar ilçeden göç etmek zorunda kalıyor. İlçenin genel yönetim birimi olan belediyenin bu sorunlar karşısında duyarsız kalması elbette mümkün değil. Biz de bu noktadan hareketle, ilçemizdeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik projeler geliştirmek için harekete geçtik. Seçim sürecinde vatandaşlarımıza verdiğimiz bazı proje sözlerimiz vardı ve bu sözleri yerine getirmek istedik. Soma Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla gelişmesi, büyümesi ve daha fazla vatandaşa ulaşması gerektiği inancındayız. Önümüzdeki yıllarda da amacımız bu doğrultuda olacak.

Soma’da dayanışmayı büyütmeye, vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.