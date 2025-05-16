Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehit Süleyman Gür’ün, aynı adı taşıyan oğlu Süleyman Gür’ün 8. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. Salihli’de yaşayan Gür Ailesi’ni ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçük Süleyman’a sürpriz yaparak hem doğum gününü kutladı hem de çeşitli hediyeler takdim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız'ın da katıldığı ziyarette, şehidin eşi Merve Gür ise Büyükşehir Belediyesi’nin, şehit aileleri derneklerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müdür Yıldız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in selamlarını ve hediyelerini aileye ilettiklerini belirterek, “2016 yılında şehit olan Süleyman Gür’ün emaneti, kıymetli evladı Süleyman Gür’ün doğum gününü kutlamak istedik. Şehitlerimizin emanetleri, bizlere onurlarının mirası. Babasıyla aynı adı taşıyan Süleyman evladımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Şehit ailelerine yönelik desteklerimizi ve manevi bağımızı her zaman sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.