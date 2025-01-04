Manisa Büyükşehir Belediyesi, son dönemde bazı art niyetli kişilerce gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarını uyardı.MANİSA (İGFA) - Manisa Belediyesi'nin adı kullanılarak “turistik gezi daveti” adı altında dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dolandırıcıların sosyal medya ve telefon aracılığıyla kendilerini belediye çalışanı gibi tanıttıklarını belirtildi, “Değerli hemşerilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına, sosyal medya veya telefon yoluyla kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur. Manisa Büyükşehir Belediyemizin resmi sosyal medya hesapları üzerinden hiçbir şekilde özel mesaj veya telefon yoluyla para talebinde bulunulmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

DUYURULAR YALNIZCA BELEDİYENİN RESMİ HESAPLARDAN YAPILIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kültür turları ve diğer etkinliklere dair duyurularının yalnızca belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yapıldığı hatırlatılarak, sahte hesapların kapatılması için Emniyet birimleriyle gerekli işlemlerin başlatıldığı aktarıldı. Vatandaşların da bu tür şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmeleri de istendi. Dolandırıcıların mağduriyet yaratmaması için vatandaşların bu konuda gösterecekleri duyarlılığın büyük önem taşıdığı vurgulandı.