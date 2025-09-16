İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ilçede yenilenen binaların cephe silüetine katkı sunacak şekilde tasarlanması için çalışıyor.İSTANBUL (İGFA)- Maltepe Belediyesi, Bağdat Caddesi’nde başlayan ve ilçe geneline yayılan cephe yenileme çalışmasıyla şehir kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Estetik, uyumlu ve dengeli bina cepheleriyle kent yaşamının kalitesini artırmayı amaçlayan proje, bölgenin ekonomik ve sosyal değerine de katkı sağlıyor.

Yetkililer, “Estetik tasarımlarla insana dokunan yapılar inşa ederek, doğaya ve geleceğe saygılı bir Maltepe için çalışıyoruz” dedi.

Altıntepe Mahallesi sakini ve mimar Beste Karaman, projeyi destekleyerek, “Estetik ve sürdürülebilir cepheler, ilçemizin kalitesini artırıyor. Güzel tasarımlar bizi mutlu ediyor ve şehir karmaşasından uzaklaştırıyor. Umarım bu çalışmalar aynı güzellikte devam eder” ifadelerini kullandı.

Proje, Maltepe’nin vizyonunu yükselterek kentsel estetiği ve yaşam kalitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.