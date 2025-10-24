İstanbul'da Maltepe Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele için çalışanlarına eğitim verdi. Eğitimde katılımcılara yasal düzenlemeler ve mücadelenin sosyal, psikolojik boyutları aktarıldı.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, kadın danışma merkezlerinde görev yapan personeline eğitim düzenledi.

Sancaktepe Şiddet Önleme Merkezi’nce verilen eğitimle kadın danışma merkezlerine başvuran şiddet mağduru kadınların doğru yönlendirilmesi amaçlandı.

Cevizli Mahallesi’nde bulunan Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi’nde gerçekleşen eğitime Gülsuyu, Fındıklı, Başıbüyük, Esenkent, Küçükyalı, Cevizli Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri ile Üreten Engelliler Merkezi ve Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde görev yapan birim sorumluları ve personel katıldı.

Eğitimde kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan yasal düzenlemeler, alınan ilave tedbirler ile mücadelenin adli, sosyal, psikolojik ve kültürel boyutlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Eğitim, personelin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.