AB üyesi Malta’nın Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası hızla inşa edilen kalıcı konut ve sosyal alanları teknik ekibiyle birlikte inceledi.GAZİANTEP (İGFA) - AB üyesi Malta’nın Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı RoderickGaldes, teknik kadrosuyla birlikte Nurdağı ilçesinde hızlıca hizmete alınan kalıcı konutlar, sosyal donatı alanlarını, 244 dükkândan oluşan içerisinde restoran, çiçekçi, market ve kuaför gibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı noktaları ilgiyle gözlemledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GALDES: BU KADAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR YENİDEN İMAR PROJESİNİ HAYATA GEÇİREBİLDİĞİ İÇİN YETKİLİLERİ TEBRİK EDERİM

Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes yaptığı açıklamada emeği geçenlere ve kısa sürede konut teslimini tebrik ederek, “Bizim için muazzam bir tecrübe oldu. Bu kadar yıkıcı bir depremin doğal afetin akabinde bu kadar kısa bir süre içerisinde kalıcı konutların tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiş olabilmesi 1 yıl gibi çok kısa bir zamanda ortaya konuşan dayanışma, seferberlik ruhunu ve Türkiye Cumhuriyet’inin büyük bir devlet olduğunu ve böyle zor bir zamanlarda vatandaşının dertlerine çare olabilmesi refleksinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Biz Malta hükümetinin Çevre Şehircilik ve Konut İskan Bakanlığı olarak buradaki tecrübelerimizden, istişarelerimizden ziyadesiyle memnun olduk. Toplu konut idaresini tebrik etmek isterim. Burada yaptıkları çok kaliteli iş için. Aynı zamanda bu kadar büyük ölçekli bir yeniden imar projesini hayata geçirebildiği için Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkilerini tebrik etmek isterim” diye konuştu