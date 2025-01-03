Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi 27 Aralık 2024 tarihi itibariyle işletme ruhsatını alarak faaliyetlerine başladı.MALATYA (İGFA) - 1 Uzman Veteriner Hekim,4 Veteriner Hekim,1 Veteriner Laborant Teknikeri ve 1 Hayvan Bakım Personelinin görev yaptığı hastanede sadece sahipli pet hayvanlarına yönelik muayene, teşhis, tedavi, ameliyat ve aşılamalar yapılacak.

Hayvan Hastanesinde ameliyathane, acil müdahale odası, operasyona hazırlık odası, yoğun bakım üniteleri, muayene odaları, laboratuvar, röntgen odası, post-operatif bakım odası ve tecrit odası gibi bölümler bulunuyor. Ayrıca hastanede yapılacak işlemler için alınacak ücretler, Malatya Veteriner Hekimler Odasının her yıl belirlediği fiyat tarifesine göre belirlenecek.