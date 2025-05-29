Malatya’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan, yer yer metrekareye 34 kilogramı bulan sağanak yağışın ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yağışın başladığı andan itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Şehir merkezinde etkili olan sağanak yağışta, yer yer metrekareye 34 kilogramı bulan bir yağış düştüğünü belirten Başkan Er, Çevre Yolu Sanayi Kavşağı Alt Geçidi dışında kent genelinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını kaydetti.

Tüm ekiplerimiz, iş makinelerimiz ve araçlarımızla sahadayız.????️ Yoğun yağışlara rağmen şehrimizin genelinde ciddi bir sorun bulunmamaktadır.???? Sadece Çevre Yolu Sanayi Kavşağı Alt Geçidi bölgesinde bir sorun yaşanmakta olup, ekiplerimiz orada da çalışmalarını aralıksız… pic.twitter.com/X4M2BgQVX2— Sami Er (@samiermbb) May 28, 2025

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yağmurun ilk anından itibaren 389 personelin, 136 iş makinesi ve aracıyla sahada olduklarını belirten Başkan Er, Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaşan 80 ihbarın 68’ine hızlıca müdahale ettiklerini, kalan ihbarlar için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.