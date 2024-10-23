Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Valiliği iş birliğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan ‘Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Bilgilendirme Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayında gerçekleştirildi. MALATYA (İGFA) - Her yıl yüz binlerce kişinin akın ettiği ve şölen havasında geçen, bu yıl 25 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında kitapseverleri bir arada toplayacak Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın tanıtım toplantısına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, cemiyet ve dernek başkanlarıyla birlikte basın mensupları katıldı.

Bu yıl ‘Kitabın Ruhuyla Yeniden’ mottosu ile düzenlenecek olan 10'uncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın onur konuğunun Ahmet Güner Sayar olacağını belirten Başkan Er ayrıca bir aksilik olmadığı takdirde fuar açılışının Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılacağını ifade etti.

Tüm kitapseverleri Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na davet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın sadece deprem sonrasında düzenlenen bir etkinlik olmadığını, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Bilgilendirme Toplantısı’nın bu yıl ki mottosundan bahseden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Pandemiden ve depremden sonra Malatya’mızın kültür ve sanat hayatında büyük bir yer edinmiş olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımızın 10'uncusunu düzenleyecek olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Pandemiden, depremden etkilenen ruhumuzu ve ruhumuzdan bir parça olan şehrimizi kitabın ruhuyla yeniden inşa ve ihya edecek olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedik. Şehrimizi bir yandan fiziki olarak inşa ederken olayın sosyal, kültürel boyutunu da çok önemsiyoruz. Şehirlerin de insanlar gibi ruhları vardır. Bu ruhtan yoksun şehirler sadece birer beton yığınıdır. Bu bilinçle Fuarımızın mottosunu ‘Kitabın Ruhuyla Yeniden’ olarak belirledik” dedi.