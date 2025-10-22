Antalya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Litvanya’nın Švenčıonys Belediye Başkanı Rimantas Klipčius’un ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile bir araya geldi. Görüşmede, iklim finansmanı, sürdürülebilir enerji, dijital dönüşüm ve çevre yönetimi konuları üzerinde duruldu.

Bu kapsamda, Litvanya’nın Švenčıonys kentinden gelen bir heyet, Antalya’yı ziyaret etti. Švenčıonys Belediye Başkanı Rimantas Klipčius’un da bulunduğu heyet GM4Finance projesi kapsamında Antalya’ya gelerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre çalışmaları hakkında bilgilendirmeler alarak, çalışmaların yapıldığı alanları yerinde gördü.

GELECEĞE DÖNÜK ORTAK PROJELER ŞEKİLLENECEK

İki günlük program boyunca saha gezileri de yapan Litvanya heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’i ziyaret etti. Başkan Vekili Büşra Özdemir, ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği olanaklarını geliştirmek için son derece önemli olduğunu söyledi. Özdemir, “GM4Finance projesi, kentlerin iklim krizi karşısında yalnızca etkilenen değil, çözüm üreten yerel aktörler olabileceğini gösteren güçlü bir örnektir. Litvanya’nın Švenčionys Belediyesi ile kurduğumuz bu ortaklık, teknik bir projeden çok daha fazlasını ifade etmekte; yeşil şehir diplomasisinin somut bir adımı olarak öne çıkmaktadır. Bu ziyaret, kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, iyi uygulamaların aktarılması ve geleceğe dönük ortak projelerin şekillendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

ANTALYA STRATEJİK MERKEZ KONUMUNA GELİYOR

Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusunda önemli çalışmaları olduğuna değinerek, “Çevre ve iklim alanında 26 ödül kazanmış olmanın ve 2025 yılı Çevre Başkenti unvanını taşıyan ilk Türk kenti olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Son üç yılda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 25 aktif AB projesini başarıyla hayata geçirdik ve bu projeleri yaklaşık 3,5 milyon Euro’nun üzerinde bir AB hibe bütçesiyle yönettik. Bu projenin en değerli çıktılarından biri, AB Fonlarından Etkin Yararlanma Rehberi olacaktır. Hazırlanacak bu rehber yalnızca Antalya için değil, Türkiye ve Litvanya başta olmak üzere Avrupa’daki yerel yönetimlerin kullanımına açık bir yol haritası niteliği taşıyacaktır. Rehber sayesinde belediyelerin AB fonlarına erişimi kolaylaşacak, proje üretme ve uygulama kapasiteleri güçlenecek, dayanışma ve ortak hareket etme kültürü pekişecektir” diyerek sözlerini tamamladı.