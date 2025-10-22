Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin gençleriyle 65 yaş üstü vatandaşları buluşturan anlamlı bir etkinliğe imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler, Saygınlar Kulübü üyelerinin kişisel bakımlarını yerine getirdi.

SAÇLAR ÖZENLE ŞEKİLLENDİRİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde öğrenim gören gençler ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Saygınlar Kulübü üyeleri, anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Atölyesi’nde eğitim gören öğrenciler, Saygınlar Kulübü üyelerinin kişisel bakım isteklerini yerine getirdi. Öğrenciler büyüklerine saç şekillendirme, fön çekme, maşa uygulama, kaş tasarımı, el bakımı, tırnak şekillendirme ve temel makyaj gibi işlemler uyguladı. O günün makyajı öğrencilerin ellerinden çıkarken, bakımı yapılan saçlar da özenle şekillendirildi. Saygınlar Kulübü üyeleri, gençlerin titiz çalışmasından ve ilgisinden büyük memnuniyet duydu.

GENÇLER BECERİLERİNİ UYGULADI, BÜYÜKLER MUTLU OLDU

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edememiş 14-18 yaş arası gençlere yönelik mesleki eğitim ve hobi atölyeleriyle onların hayata aktif katılımını destekleyen bir sosyal hizmet projesi. Eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı bulan öğrenciler, bu etkinlikte hem deneyim kazandı hem de topluma katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

SAYGINLAR PEK ÇOK ETKİNLİK SUNUYOR

Saygınlar Kulübü ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği bir sosyal yaşam projesi. Emeklilik sonrası dönemde yalnızlaşmayı önlemek, aktif yaşlanmayı teşvik etmek ve toplumsal katılımı artırmak amacıyla kurulan kulüp, üyelerine doğa yürüyüşlerinden sağlıklı yaşam eğitimlerine, sanattan spora kadar pek çok etkinlik imkânı sunuyor.

SICAK DOKUNUŞLAR, GÜZEL ANILAR

Saygınlar Kulübü üyeleri, gün sonunda kendilerine sunulan hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Katılımcılar, gençlerle bir araya gelmenin kendilerine moral ve enerji verdiğini, hayat deneyimlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Beyaz Kalpler öğrencileri ise hem büyüklerinden duydukları memnuniyetin hem de uygulama yaparak edindikleri deneyimin kendilerini motive ettiğini söyledi. Öğrenciler, “Büyüklerimizin mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu etti” sözleriyle duygularını dile getirdi.

PAYLAŞIM VE SEVGİNİN BİRLEŞTİĞİ ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu etkinlik, hem gençlerin mesleki becerilerini toplumsal faydaya dönüştürdüğü hem de yaş almış bireylerin sosyal yaşamla bağlarını güçlendirdiği örnek bir buluşma oldu. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri ile Saygınlar Kulübü üyelerinin bir araya geldiği bu özel gün, kuşaklar arasında sevgi, saygı ve paylaşımın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.