Merkez üssü Kütahya Simav olan 5,4 büyüklüğünde meydana gelen depem Bursa ve çevresinin de hissettiği şiddetli şekilde hesap edildi.BURSA (İGFA) - AFAD, saat 12.59'da meydana gelen depremin merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak açıkladı.

5,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerden 8,46 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Deprem, Bursa ve çevresine de oldukça kuvvetli hissedildi.

AFAD, gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.