Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, Mikeno gemisinin Gazze sularına vardığını duyurdu. İsrail güçleri, filonun 44 gemisinden 21’ini durdurdu; Greta Thunberg dahil onlarca aktivist alıkonuldu. Filonun Türkiye Delegasyonu’na göre 28 Türk aktivist de gözaltında. Diğer 15 gemi ise Gazze’ye ilerliyor.ANKARA (İGFA) - Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, Gazze'ye gıda, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan Küresel Sumud Filosu, öncü gemi Mikeno’nun Gazze sularına ulaştığını ilan etti. Filo, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü ablukaya karşı barışçıl bir direniş sergiliyor. Ancak İsrail güçleri, filonun 44 gemisinden 21’ini uluslararası sularda durdurdu. Durdurulan gemilerde bulunan aktivistler alıkonuldu.

ALIKONULAN AKTİVİSTLER VE MİKENO GEMİ

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de aralarında bulunduğu onlarca aktivist gözaltına alındı. Filonun Türkiye Delegasyonu’na göre, 28 Türk aktivist de alıkonulanlar arasında. Mikeno gemisinde yer alan Türk aktivist Muhammed Huzeyfe Küçükalptekin’in durumu belirsiz; geminin İsrail tarafından durdurulup durdurulmadığı henüz netleşmedi.

Bazı gemilerdeki kameraların görüntü akışı kesildi.

Küresel Sumud Filo’sunun yolculuğunu canlı takip etmek için TIKLAYABİLİRSİNİZ