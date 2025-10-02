Türkiye’nin 2024 genel devlet açığı 1 trilyon 438 milyar 854 milyon TL olarak tahmin edildi; GSYH’ye oranı yüzde 4,5’ten yüzde 3,2’ye geriledi. Genel devlet gelirleri 14,9 trilyon TL’ye, harcamaları 16,3 trilyon TL’ye yükseldi. Vergi ve sosyal katkı gelirleri 11,2 trilyon TL olurken, brüt borç stoku GSYH’nin yüzde 23,6’sına düştüANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait genel devlet mali verilerini açıkladı.

Genel devlet açığı, 1 trilyon 438 milyar 854 milyon TL olarak tahmin edilirken, bu açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2023’teki yüzde 4,5’ten yüzde 3,2’ye geriledi.

Merkezi devlet ve mahalli idareler açık verirken, sosyal güvenlik kurumları fazla verdi.

GELİR VE HARCAMALAR ARTTI

Genel devlet toplam gelirleri 2024’te 14 trilyon 882 milyar 218 milyon TL’ye ulaşarak GSYH içindeki payını yüzde 33,4’e yükseltti. Toplam harcamalar ise 16 trilyon 321 milyar 72 milyon TL’ye çıkarak GSYH’nin yüzde 36,6’sını oluşturdu. Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 11 trilyon 240 milyar 452 milyon TL’ye yükseldi.

VERGİ VE KATKI PAYLARI

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirlerindeki payı 2023’te yüzde 48,2 iken 2024’te yüzde 46,7’ye düştü. Gelir ve servet üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24’e gerilerken, net sosyal katkıların payı yüzde 29,3’e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,1’e düştü.

Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı, 2024’te yüzde 23,6’ya gerileyerek olumlu bir seyir izledi. Veriler, mali disiplinin güçlendiğini ve borç yükünün azaldığını gösteriyor.