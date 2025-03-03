Küresel enflasyonun halen yüksek olması nedeniyle tüketimin düşük seyir göstermesi oluklu mukavva ambalaj sektörünü de etkiledi. Sektör 2024 yılında satışlarda düşüş yaşasa da önümüzdeki yıllar için umutlu.İSTANBUL (İGFA) - Tedarik zincirinde kritik öneme sahip olan oluklu mukavva ambalaj sektörü 2023 yılını yüzde 2,6, 2024 yılını da yüzde 2’lik küçülme ile tamamladı.

Sektöre dair gelişmeleri paylaşan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan oluklu mukavva ambalaj sektörünün pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan tüketim artışına paralel olarak büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın uluslararası ticarete yansıyan etkileri, İsrail-Filistin Savaşı ve getirdiği jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon ve iş yaşamının yeni dinamikleri ekonomiye yansıdığına dikkti çeken Arslan, "2024 Dünyanın birçok ülkesinde seçim yılıydı ve Dünya vatandaşlarının yarısından fazlası oy kullandı. Seçim ekonomisi de dengeleri ve rutin gidişatı etkiliyor. Tüm bunlar enflasyonun düşmesini zorlaştırıyor veya bu süreyi uzatıyor. Yüksek enflasyonlu dönemler tüketiciyi satın alımlarda daha ihtiyatlı davranmaya itiyor, bu da tüketimin düşmesine ve talebin azalmasına neden oluyor. Dolayısıyla mevcut konjonktür sanayide ve sektörlerde daralmalara neden oluyor. Avrupalı tüketicilerde de tüketimin 1,5 yıldır artmadığını görüyoruz” dedi.

“TÜKETİMİN ARTMASIYLA SEKTÖR HAREKETLENECEK”

Arslan, bu düşüşün Avrupa’ya ihracat yapan firmaları kaçınılmaz olarak olumsuz etkilediğini de vurguladı.

Aynı şekilde ülkemizde de yüksek enflasyon ve ekonomik konjonktür dolayısıyla talebin ve tüketimin düştüğünü gözlemlediğini kaydeden Arslan, “Bu da ambalaja olan talebin azalmasına ve dolayısıyla oluklu mukavva ambalaj satışlarının düşmesine neden oluyor. 2024 rakamlarına baktığımızda sektörümüzün yılı yüzde 2 küçülme ile kapattığını görüyoruz. Bununla beraber oluklu mukavva ambalaj satışında bugün yaklaşık 2 milyon 470 bintondayız, kişi başı tüketim 29 kg mertebesinde. Bununla beraber enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmaları da görüyoruz. Bu çalışmaların etkilerinin uzun vadede sanayiye yansımasını bekliyoruz. Enflasyonun düşmesi ile satın alımlar ve tüketim artacak bu da sektörü hareketlendirecektir” dedi.

OMÜD olarak sektörü ileri taşımaya yönelik birçok konu üzerinde çalıştıklarını belirten Arslan, özellikle gıda ile temas eden ambalajların ithalatına yönelik yeni regülasyonlar getirildiğini, OMÜD bünyesinde çalışma grupları kurarak bu konuda ilgili bakanlıklarla görüştüklerini kaydederken, yeşil dönüşüm konusunun da yer aldığını söyledi.