Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Üyeleri Şevket Uyar, Ahmet Emre Sönmez ve Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Leblebici, 21. Meslek Komite Başkanı Mustafa Murat Kuşçuluoğlu, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Bursa ve İstanbul’dan sonra Ankara ve İzmir temaslarını gerçekleştiren heyet, teknoloji merkezlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.KAYSERİ (İGFA) - KTO Heyeti, ilk olarak TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede üniversite–sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, girişimcilik ekosistemine destek verilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ardından heyet, TOBB ETÜ Tekmer Merkezi ve Garaj X Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni gezerek inovatif projeler, teknoloji tabanlı girişimcilere sunulan imkanlar ve iş dünyasına sağlanan katkılar hakkında bilgiler aldı.

Heyet ayrıca Ardventure Teknolojik Yatırım Merkezi’ni ziyaret ederek merkezin girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıları, teknoloji odaklı projeleri ve bölgesel ekonomiye sağladığı değerleri inceledi.

Ziyaretlerin ikinci durağı İzmir oldu. Heyet, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Bülent Uçak ile bir araya geldi. Görüşmede iki şehrin ticaret ve ekonomi potansiyeli üzerine verimli bir istişare yapılarak olası iş birliği alanları değerlendirildi.

KTO Heyeti ayrıca İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Sekreter Erçin Güdücü’den merkezin çalışmaları, tarım teknolojilerinde dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve yeni nesil girişimcilik projeleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Program kapsamında Originn Hub da ziyaret edilerek girişimcilere sunduğu çalışma modeli ve yürütülen projeler incelendi.

Heyet, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Cem Çelebi ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Dördüncü ile de görüşerek üniversitenin tümleşik araştırma merkezlerinde yürütülen ileri teknoloji projeleri ve inovasyon çalışmalarını yerinde gözlemledi. Üniversite-sanayi iş birliğiyle genç araştırmacılar ve girişimcilerin geliştirdiği projelerin Kayseri iş dünyasına sağlayacağı katkılar ele alındı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Ankara ve İzmir ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “TEKMER Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Ankara ve İzmir temaslarımız, şehrimizin ve iş dünyamızın geleceği için girişimcilik ekosistemi içinde önemli kazanımlar sağlayacaktır. Her iki ilimizde yaptığımız ziyaretlerde yürütülen çalışmalar, sanayinin dönüşümü ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi açısından değerli tecrübeler sundu. Kayseri olarak bu deneyimlerden faydalanmayı ve iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”