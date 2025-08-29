Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz Ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Temmuz ayında 324 Milyon 385 bin dolar ihracat, 162 milyon 351 bin dolar ithalat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy, “Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.KAYSERİ (İGFA) - TÜİK verilerine göre 2025 yılı Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayseri olarak Temmuz ayında 147 ülkeye 324 milyon 385 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,10 azalış, bir önceki aya kıyasla yüzde 16,12 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 162 milyon 351 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,53 artış, bir önceki aya oranla yüzde 16,85 artış gerçekleşmiştir. Yılın 7 ayında toplam 2 milyar 186 milyon 23 bin dolar ihracat ile kapattık. Geçen yılın 7 ayına göre yüzde 1,92 oranında artış yaşandı. Yılın ilk 7 ayında toplam ithalatımız ise 1 milyar 48 milyon 896 bin dolar olmuştur. Geçen yılın ilk 7 ayına oranla yüzde 18,13 oranında artış yaşanmıştır.“ diye konuştu.

Kayseri’den ihracat gerçekleştirilen ülkeler hakkında da bilgiler veren Gülsoy, “İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Fas, Polonya, Romanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Azerbaycan’dır.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Çelik, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürenleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Ham maddeleri, Madencilik ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

İhracatın ülke ekonomisi açısından hayati öneme sahip olduğunu da belirten Başkan Gülsoy, “Ekonominin dar boğazdan çıkabilmesi için en büyük silahlarımızdan biri ihracattır. Dış pazarda rekabet edebilmek için maliyetlerimizi düşürecek yapısal reformlara ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.