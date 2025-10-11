Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliğinde, iş dünyasının güncel SGK uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla “SGK ile Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı” düzenlendi.KAYSERİ (İGFA) - Toplantıya; KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, SGK Başmüfettişleri Süleyman Aydın, Selma Çınar, SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, SGK Denetmeni Caner Kalem ile KTO Meslek Komitesi Üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, oda olarak üyelerin karşılaştığı güncel sorunlara çözüm üretmek ve mevzuatla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenli bilgilendirme toplantılarına önem verdiklerini belirtti.

Başkal, “SGK ile iş birliğinde gerçekleştirilen bu toplantı, hem işverenlerin yükümlülüklerini daha iyi anlaması hem de uygulamadaki sorunların karşılıklı istişareyle çözülmesi açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

Programda, SGK Başmüfettişi Süleyman Aydın, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları” konulu bir sunum yaparak katılımcılara detaylı bilgi verdi. Aydın, iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının tespiti ve bildirim süreçleri hakkında güncel uygulamalara değindi.

Toplantının soru-cevap bölümünde ise; Engelli istihdamı yükümlülüğü kapsamında yaşanan uygulama sorunları, iş kazası bildirim sürelerinin kısalığından kaynaklı aksaklıklar, sektörlerde iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan güncel sıkıntılar ele alındı.

Katılımcılar, SGK yetkilileriyle birebir görüşme imkânı bularak uygulamada karşılaştıkları sorunları paylaşma fırsatı yakaladı.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, toplantıya katkı sunan tüm SGK temsilcilerine teşekkür ederek, “Odamız, iş dünyasının bilinçlenmesi ve mevzuatla ilgili süreçlerin daha etkin yürütülmesi adına benzer bilgilendirme toplantılarını sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.