Kayseri Ticaret Odası (KTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın konuk olduğu toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve komite üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı meclis toplantısında konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

GÜLSOY: “SAYIN ELİTAŞ, İŞ DÜNYASI İÇİN BÜYÜK BİR GÜÇTÜR”

Gülsoy, “İş dünyamızın içinden gelen, reel sektörün sorunlarını yakından bilen ve çözüm odaklı yaklaşımıyla gönüllerde yer edinen Sayın Elitaş, bizler için büyük bir güç ve güven kaynağıdır. Taleplerimize duyarlılığı, çözüm üretme iradesi ve istişareye verdiği değer bizler için son derece kıymetlidir.” İfadelerini kullandı.

KAYSERİ OTOYOLU VE LOJİSTİK ENTEGRASYON VURGUSU

Kayseri otoyolunun ihale aşamasına gelmesini iş dünyası adına büyük bir mutluluk ve memnuniyetle karşıladıklarını belirten Gülsoy, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, “Ulaşım olmadan ticaret olmaz.” Bu gerçeğin bilinciyle; otoyolun bir an önce tamamlanmasını, buna entegre şekilde raylı sistemlerle limanlara hızlı ve kesintisiz ulaşımın sağlanmasını da büyük bir beklentiyle takip ediyoruz. Bu proje, kadim şehrimizin marka değerine, üretim gücüne, ticaretine, turizmine ve lojistik altyapısına çok ciddi katkılar sunacaktır. Sadece Kayseri’mizi değil, tüm bölgeyi ekonomik anlamda canlandıracak bu yatırımın hayata geçirilmesi; sanayicimizin, ihracatçımızın ve yatırımcımızın önünü açacaktır.” dedi.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ DİLE GETİRİLDİ

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdiği ‘Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm’ sunumunun ülkemizin ekonomik geleceği açısından tatmin edici bir sunum olduğunu ifade eden Gülsoy, iş dünyasının beklentilerini de şu şekilde sıraladı.

1. KOBİ kredilerinde %2,5 ticari kredilerde %2 ve döviz kredilerinde %1 oranında uygulanan kredi büyüme sınırlarının; firmaları finansmana erişimini zorlaştırdığı görülmektedir. Bu çerçevede, kredi büyüme sınırlarının mevcut ekonomik koşullar, piyasa ihtiyaçları ve reel sektörün finansman gereksinimleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

2. Bankalara kotalı verilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont kredilerinin limitleri artırılmalıdır.

3. ⁠Ticari kartlardaki taksit sayıları piyasayı çok zorluyor, taksit sayılarının artırılması gerekiyor.

4. ⁠Özellikle yeni yapılan ve konsorsiyum şeklinde oluşturulan yatırımlarda çapraz kefaletin kaldırılması ya da yeni yapılacak yatırım tutarı kadar çapraz kefalet alınması, hem ticaret erbabını ve sanayiciyi hem de fonlayan bankaları rahatlatacaktır.

5. İhracatçılarımız değerlenen TL ve maliyet artışı sebebi ile rekabet gücünü kaybetmektedir. Bu sebeple İhracatçılarımıza yönelik kur desteklerinin yükseltilmesi gerekmektedir.

6. Nefes Kredisinin limitinin yükseltilmesini talep ediyoruz.

7. Piyasaya can suyu vermek adına yüksek tutarlı, kısıt olmadan KGF kredisi beklemekteyiz.

GÜLSOY’DAN ORMAN YANGINLARINA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Son günlerde artan orman yangınlarına dikkat çeken Gülsoy, sıcak hava dalgasına karşı tedbir çağrısında bulunarak, “Açık alanda ateş yakılmamalı, kıvılcım oluşturacak işlemlerden uzak durulmalıdır. Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur” dedi. Ayrıca OSB’de çıkan yangında zarar gören Venti Mobilya’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

“GURBETÇİLERİMİZİN AYAKLARININ TOZU BEREKETTİR”

Yaz mevsimi ile birlikte gurbetçi sezonun açıldığını ve çarşı pazarın hareketlendiğini belirten Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Turizm sezonumuz açıldı ve çok şükür bereketli geçiyor. Turizm, ülkemize artı değer kazandıran, bacasız sanayi olarak adlandırdığımız önemli bir sektör. Bu sektörü daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hizmetler sektöründe de gözle görülür bir hareketlilik başladı. Anadolu’da 7., 8. ve 9. aylar “gurbetçi mevsimi” olarak bilinir. Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte şehirlerimizde büyük bir canlılık yaşanıyor. Anavatanlarına gelen gurbetçilerimiz, A’dan Z’ye her sektöre fayda sağlıyor. Bıraktıkları dövizler şehir ekonomimize can suyu oluyor, turizmden ticarete kadar her alana katkı sunuyorlar.Çarşı pazarda gördüğümüz gurbetçilerimiz sayesinde esnafımızın da yüzü gülüyor. İnşallah bu hareketlilik yaz sezonu boyunca devam eder. Sıla-i Rahim yapan, memleketine gelen tüm gurbetçi kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız hayırla gelip, hayırla dönmelerini nasip etsin. Ayaklarının tozu berekettir. Allah hepsinden razı olsun.”

GÜLSOY’DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Terörsüz Türkiye’nin önemine değinen Gülsoy, “Terörsüz bir Türkiye, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve sosyal dokunun yeniden güçlenmesini sağlayacaktır. İş dünyası olarak bizler de bu sürecin her aşamasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, Türkiye’nin üretim gücünü büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Huzur ortamının sağlanması ile inşallah bundan sonra tüm enerjimizi daha çok çalışmaya vereceğiz. “ ifadelerini kullandı.

ELİTAŞ : “DÜNYADA GERİLİM VAR, KORUNAKLI OLMALIYIZ”

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise sözlerine dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinerek başladı.

Dünyada enflasyonun, durağanlaşmanın, küçülmenin, negatif büyümenin olduğu bir sürecin yaşanabileceği pozisyonların ortaya çıktığını belirten Elitaş, Avrupa Birliği (AB), ABD ve Japonya'da yatırım iştahının bulunmamasının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Suriye olaylarının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının, İran'a konulan ambargoların ve Uzak Doğu'da yaşanan hadiseler nedeniyle Dünya müthiş gerilimin içerisinde. Bu gerilimlerde Türkiye’ye yansıyor. Biz dünyanın kriz üretmeye müsait bölgesinin yakınındayız. O gerilimler maalesef ülkemize de yansıyor. Başka ülkeler 1 birim etkileniyorsa ülkemizde 2-3 birim etki var. Soruyorlar. ‘AB bu sıkıntılardan niye fazla zarar görmüyor? ABD neden zarar görmüyor?’ Bakın arkadaşlar; dünyanın deprem üretme veya kriz üretmeye en müsait bölgesinin yakınındayız. Dünyanın varoluşundan bu tarafa Orta Doğu coğrafyası en çok siyasi gerilimlere maruz kalan bölgedeyiz. En yakın komşusu da biziz. En çok etkilenecek ya da etkilenebilecek ülke olmamız normal. ABD’nin etrafında hiçbir gerilim yok. Meksika ile bazen aralarında gerilim oluyor. Sayın Trump ‘Ben Meksika’ya gümrük uygulamasını şu kadar yaptım’ diyor. Şu an da Şuanda müthiş ticaret savaşları ile karşı karşıyayız. Biz de bu süreçte Türkiye olarak Korunaklı hale gelmemiz gerekiyor. “ dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE DESTEK %80’E ULAŞTI”

“İNSANLARIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN OLABİLECEĞİNE ARTIK İNANMIŞ VAZİYETTE”

Terörsüz Türkiye konusunda da açıklamalarda bulunan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye'yle ilgili atılan adımlar hamdolsun meyvelerini vermeye başladı. Terörsüz Türkiye'yle ilgili, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yapılan anketlerde gördük, yüzde 35 'terör örgütü silah bırakır diye düşünüyorum' diyordu, geriye kalan kısmı 'bırakmaz' diyordu veya çekimser kalıyordu. Terör örgütünün silahlarını bırakması hatta yakmasıyla şu anda Terörsüz Türkiye'yle ilgili kamuoyundaki destek yüzde 80'e yaklaşmış. Güneydoğu'daki insanlar büyük bir çoğunlukla destekliyor. Anadolu'da, batıda, güneyde, kuzeyde, Türkiye'nin her bölgesinde insanlar, Terörsüz Türkiye'nin olabileceğine artık inanmış vaziyette. Onun için bakın bizim burada güçlü bir irade, güçlü bir iktidar olabilmemiz için içimizdeki sıkıntıları ortadan kaldırmamız gerekir. Bazı partilerin gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde etnik kimlikten dolayı hamaset duyguları ile hepimizin duygularını kabartan söylemlerine artık ‘dur’ deme zamanı geldi. 86 milyonun kalbinin tek bir şekilde atmasının gerektiğini hayata geçirmemiz lazım. “

Toplantının sonunda KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan tarafından AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a günün anısına hediye takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.