TÜİK ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2025 Haziran ayında ihracat yüzde 7,9 artarak 20,5 milyar dolar, ithalat yüzde 15,2 artarak 28,7 milyar dolar oldu. Ancak dış ticaret açığı yüzde 38,8 artışla 8,2 milyar dolara yükseldi. Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 7,2 artarken, dış ticaret açığı yüzde 16,3 büyüdü.ANKARA (İGFA) - TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan 2025 Haziran ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolara ulaştı.

İthalat ise yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, yüzde 38,8 artarak 5,9 milyar dolardan 8,2 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,4’ten yüzde 71,5’e geriledi.

Enerji ürünleri ve altın hariç tutulduğunda, ihracat yüzde 8,1 artarak 18,9 milyar dolar, ithalat yüzde 16,9 artarak 22,5 milyar dolar oldu.

Bu kapsamda dış ticaret açığı 3,6 milyar dolar, ticaret hacmi ise yüzde 12,7 artışla 41,5 milyar dolar olarak kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,1 oldu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI

2025’in ilk yarısında ihracat yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 180,8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 16,3 artışla 49,4 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,8’den yüzde 72,7’ye düştü.

SEKTÖREL VE ÜLKE BAZLI VERİLER

Haziran’da imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9, madencilik yüzde 1,7 oldu. İthalatta ara malları yüzde 67,6, sermaye malları yüzde 14,6, tüketim malları yüzde 17,6 pay aldı. Ocak-Haziran döneminde ise imalat sanayi ihracatı yüzde 94,2, ithalatı yüzde 80,4 olarak gerçekleşti. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 3,5, ithalatındaki payı yüzde 10,9 oldu.İhracatta Almanya (1,7 milyar dolar) lider olurken, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa ilk beşi oluşturdu.

İthalatta ise Çin (3,8 milyar dolar) başı çekerken, Rusya, Almanya, ABD ve İsviçre takip etti.

Özel ticaret sistemine göre, Haziran’da ihracat yüzde 7,7 artarak 18,4 milyar dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 26,1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 36,8 artarak 7,7 milyar dolara yükseldi.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 4,6 artarak 119,4 milyar dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 168,8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 14,3 artışla 49,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Haziran’da ihracat bir önceki aya göre yüzde 6,1 azalırken, ithalat yüzde 1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise ihracat yüzde 3,6, ithalat yüzde 9,6 büyüdü.