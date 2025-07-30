Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Temmuz 2025’te gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Enflasyon ve faiz indirimlerinin etkisiyle firmalar gelecekten kısmen umutlu. Üretim, istihdam ve ihracatta toparlanma beklenirken, maliyet ve finansman koşullarında iyileşme öngörülüyor.BURSA (İGFA) - BUSİAD, Bursa ekonomisinin nabzını tutmak için Temmuz 2025’te üyeleri arasında düzenlediği İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla hazırlanan anket, firmaların enflasyon ve faiz indirimleriyle birlikte ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu ortaya koydu.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA, ANCAK TOPARLANMA SİNYALLERİ

Anket sonuçlarına göre, mevcut ekonomik koşullarda firmalar bir önceki çeyreğe göre zayıflama gözlemlese de, önümüzdeki altı ayda görünümün kısmen toparlanacağı öngörülüyor. Üretim hacminde üç ay içinde iyileşme beklenirken, istihdam düzeyinin yatay seyredeceği tahmin ediliyor. Makine-teçhizat ve bina-tesis yatırımlarında da toparlanma beklentisi hakim.

İHRACAT VE FİNANSMAN İYİMSERLİĞİ

İhracat yapan firmalar, gelecek üç ayda siparişlerin artacağını, özellikle imalat sanayinde bu eğilimin güçlü olduğunu belirtti.

Faiz riskinde düşüş öngören firmalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz’daki faiz indiriminin devam edeceğini düşünüyor.

TL cinsi kredi faiz oranlarında da önemli bir düşüş beklentisi, finansal koşullarda gevşeme sinyali veriyor.

Kur riskinde ise imalat sanayinde belirgin bir azalma bekleniyor.

MALİYET VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Döviz kuru değişimlerinin satış fiyatlarını 0-3 ayda etkilediği, ancak bu etkinin bir önceki çeyreğe göre azaldığı gözlendi.

Firmalar, birim maliyetlerin artmasını beklerken, satış fiyatlarının ise düşüş yönünde değişeceğini öngörüyor. Yıl sonu üretici fiyatları enflasyonu beklentisi, bir önceki çeyreğe göre önemli ölçüde geriledi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, anket sonuçlarını değerlendirirken, “Yüksek enflasyon ve faiz, üretici ve tüketici için katlanılmaz bir durum. Düşüş eğiliminin sinyalleri bile firmaları umutlandırdı. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. 2025’i kayıp yıl olarak kabullendik, umarız 2026 toparlanma yılı olur” dedi. Küçükkayalar, ankete katılımın arttığını belirterek, BUSİAD üyesi firmalara teşekkür etti.