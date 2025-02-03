Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ocak ayı dış ticaret ve enflasyon verileri ile ilgili açıklamada bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, “Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 oranında artışla 21 milyar 164 milyon dolar oldu. Bu rakam ocak ayları içerisindeki en yüksek değer. Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya, ABD ve İngiltere olup özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığımız ihracatta dikkat çekici bir artış söz konusu. İhracatımızdaki artışta; Ortadoğu ülkelerine yaptığımız ihracatın yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yeni pazarlar kazanmamızın etkili olduğunu görüyoruz” dedi.

Zeytinoğlu açıklamasının devamında; “Euro-Dolar paritesinin 1,02 seviyesine gerilemesi konusunda ise, ihracatımızı zorlayacak olsa da, geçmiş tecrübelerimize göre orta ve uzun vadede, ABD’nin çok değerli bir kur istemeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ALT KALEMLER

Zeytinoğlu ocak ayı ithalatına ilişkin değerlendirmesinde, “Ocak ayında ithalat yüzde 10,2 artarak, 28 milyar 847 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; üretime yönelik kalemlerden; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 2.3 gerileme olmasına karşın, hammadde (ara mallar) ithalatındaki yüzde 9.5’luk artışı önemli buluyoruz. Bununla birlikte, tüketim malları ithalatındaki yüzde 27.9 düzeyinde artışı ise dikkat edilmesi gereken bir artış olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

ENFLASYON VERİLERİ

Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon oranlarına ilişkin açıklamasında, “Ocak ayında TÜFE aylık yüzde 5.03 artarak yıllık yüzde 42.12’ye, ÜFE aylık yüzde 3.06 artarak yıllık yüzde 27.20’ye geriledi. Ocak ayında baz etkisiyle enflasyonda bir gerileme beklememize rağmen aylık bazda enflasyon beklentimizin üzerinde geldi. Alt kalemlerine baktığımızda TÜFE’de aylık bazda Ocak ayında en çok artış yüzde 23,57 ile sağlık sektöründe olurken, yıllık bazda en çok artış yüzde 99.93 ile eğitimde gerçekleşti. ÜFE tarafında ise en yüksek artışların su temini, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ile imalat sanayinde olduğunu görüyoruz” dedi.