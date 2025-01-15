Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, illere göre vergi gelirleri ve bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, illere göre vergi gelirleri ve bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Zeytinoğlu “Kocaeli, ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan üçüncü il oldu. 2024 yılında vergi gelirlerinde İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü olan Kocaeli; 753 milyar 33 milyon 59 bin TL vergi ödeyerek Ankara’dan sonra toplanan vergilerin yüzde 10,31’ini karşıladı. Bu rakam aynı zamanda, Türkiye’nin genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazla. Bununla birlikte; ilimiz vergi tahsilat/tahakkuk oranında yüzde 95 ile birinci sıradaki yerini korudu” dedi.

ARALIK AYI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan aralık ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında bütçe gelirleri 877,6 milyar TL, bütçe giderleri 1 trilyon 706,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe aralık ayında 829,2 milyar TL açık verdi” şeklinde konuştu.

ALT KALEMLER

Zeytinoğlu 2024 yılı tamamında ise bütçe açığının 2 trilyon 106,1 milyar TL olduğunu söyleyerek, “2024 yılında bütçe gelirleri yüzde 66.5 artışla 8 trilyon 670 milyar 863 milyon TL, bütçe giderleri de yüzde 63.6 artışla 10 trilyon 777 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelir ve giderler alt kalemlerine baktığımızda, vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62.3 oranında artarak 7 trilyon 304 milyar 863 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin alt kalemlerinde; gelir vergisinde yüzde 120, dahilde alınan KDV’de yüzde 96.4, ÖTV’de yüzde 56.4’lük artışlar var. Giderler tarafında ise personel giderlerinde yüzde 101.3 ve özellikle faiz giderlerinde yüzde 88.3’lük artışlar olduğu görülüyor. 2025 yılında ise, kamu harcamalarındaki tasarruflarla birlikte denk bütçe hedefi çerçevesinde hareket edilmesi, sanayicilerimizin daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına ulaşılabilmesinin yolunu açacaktır” ifadelerini kullandı.