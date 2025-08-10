Yaz aylarının başından bu yana yangınlarla mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) demir-çelik işleme fabrikasındaki yangını büyümeden söndürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İtfaiyesi, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren demir-çelik, demir işleme fabrikasında saat 16.30 sıralarında çıkan yangına hızla müdahale etti. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi itfaiye grubundan arazöz tonaj, Aliağa grubundan ise arazöz merdiven tonaj ve endüstriyel araçla müdahaleye başlandı. Yaklaşık 40 bin metrekare alanda üretim yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Can kaybı yaşanmadı Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu. Fabrikanın üretim prosesinin ve elde edilen ürünlerin metal olmasından dolayı üretim tesisinde yanma gerçekleşmedi. Yangın idari ofisler, işçi soyunma odaları ve yemekhane kısmında etkili oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.