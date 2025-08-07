Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram, Selçuklu ve Karatay'da bulunan ambar sistemleriyle hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de önemli maliyet tasarrufu sağlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kendi bünyesinde oluşturduğu atölye ve ambar altyapısıyla örnek teşkil ediyor.

Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde kurulan bu sistemler sayesinde hem maliyetler düşürülüyor hem de operasyonel süreçler çok daha hızlı ve etkili yönetiliyor. KOSKİ, yerli kaynaklara dayalı bu modeliyle kurumsal yönetimde örnek bir yol haritası sunuyor.

KOSKİ’nin Selçuklu Tesisleri'nde bulunan donanımlı tamirhane atölyelerinde, kurum bünyesinde kullanılan merkezdeki tüm iş makineleri, kamyon, kamyonet ve kombine kanal açma araçlarının bakım ve onarımları tamamen KOSKİ’nin kendi uzman personeli tarafından gerçekleştiriliyor. İlçelerde bulunan araçların tamir ve periyodik bakımları ise sanayi yerel esnafı işbirliğinde yapılıyor. Bu sayede hem yerel sanayi ekonomisine katkı sağlanıyor hem de zamandan ve akaryakıt sarfiyatından büyük ölçüde tasarruf sağlanıyor. Kurum, bu uygulama ile teknik bilgi birikimini içeride tutarak kurumsal kapasitesini de güçlendiriyor.

AMBAR YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞME: KAREKOD SİSTEMİYLE ŞEFFAF TAKİP

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri arasında bir ilki gerçekleştirerek Meram Arif Bilge Tesisleri, Selçuklu Tesisleri ve Karatay Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri’nde ambar sistemine karekod teknolojisini entegre etti. Her bir malzeme, özel bir QR kodla kayıt altına alınarak kim tarafından, ne zaman ve hangi amaçla kullanıldığı anlık olarak takip edilebiliyor. Bu sistem sayesinde stok fazlalığı, mükerrer kayıtlar ve gereksiz alımların önüne geçiliyor; kaynak kullanımı şeffaflaşıyor ve kontrol edilebilirlik artıyor.