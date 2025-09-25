Konya Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı, İzmir’de düzenlenen Küçükler Bölge Müsabakalarında hem takım hem de ferdi kategorilerde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

KONYA (İGFA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Küçükler Bölge Müsabakaları, Karatay Belediyespor Kulübü sporcularının büyük başarısına sahne oldu. Hem takım hem de ferdi karşılaşmalarda önemli dereceler elde eden Karataylı sporcular, Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’nda Karatay’ı temsil etme hakkı kazandı.

31 takımın katıldığı Küçük Erkekler Takım Müsabakalarında Karatay Belediyespor B Takımı tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu. Ayrıca A Takım da 4. olarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece Karatay Belediyespor, iki takımıyla dereceye giren tek kulüp olmanın gururunu yaşadı.

FERDİ MÜSABAKALARDA MADALYA YAĞMURU

Küçük Erkekler Ferdi Müsabakalarında da Karatay Belediyespor’un başarılı sporcusu Muhammed Said Oğuz şampiyon oldu. Aynı kategoride; Tahir Efe Şahin 3., Küçük Kızlar Ferdi Müsabakalarında ise Karatay Belediyespor’un başarılı sporcusu Burcu Al, 3.’lük elde etti. Ferdi Küçük Erkekler kategorisinde de; Ahmet Erdem Aydın 5., Kerim Esat Odacı 6., Muhammet Emin Karakurt 11., Mustafa Yiğit Gürbüz 13. oldu.

76 sporcunun mücadele ettiği ve yalnızca ilk 14’ün Türkiye Şampiyonası kotası aldığı müsabakalarda Karatay Belediyespor’dan 7 sporcu firesiz olarak Türkiye Şampiyonası vizesi aldı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA 2 TAKIM VE 7 SPORCU

Karatay Belediyespor, bu sonuçlarla 2 takımı ve 7 ferdi sporcusuyla Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda Karatay’ı temsil edecek.

BAŞKAN KILCA’DAN SPORCULARA TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, elde edilen başarıların Karatay’ın spordaki yükselişini gösterdiğini belirterek sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Başkan Kılca; “Küçük Erkekler Ferdi Müsabakalarında şampiyon olan Muhammed Said Oğuz’u ve takım müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye çıkan masa tenisi takımımızı kutluyorum. Karatay’ın çocukları ve gençleri sporda da ilçemizin gurur kaynağıdır. Bizler onların sağlıklı bir şekilde spor yapmaları, kendilerini geliştirmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız.” dedi.