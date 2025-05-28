Konya Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliği ile öğrenciler ve akademik personel temiz çevreye dikkat çekti. KONYA (İGFA) - Sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmaya devam eden Selçuklu Belediyesi bu konuda farklı kurumlar ile iş birliği düzenliyor. Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin öğrencileri ve akademik personelinin gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında düzenlediği yeşil ve daha temiz çevreye dikkat çeken “ Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Yarış” etkinliğine Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de ortak oldu. Yarışmada öğrenci ve akademisyenlerce toplanarak ayrıştırılan atıklar Selçuklu Belediyesi Mobil Atık Kumbaram Aracı’na teslim edildi.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından eğitimlerin verildiği yarışmada katılımcıların sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak, çevre duyarlılığını geliştirerek onlara davranış değişikliği kazandırmak, atık türleri farkındalığını arttırmak, atıkların kaynağından ayrıştırılmasını sağlamak, sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik etmek ve sürdürülebilir bir yaşam bilinci kazandırılması amaçlandı.

Eğitimler kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların kaynağından ayrıştırılmasına dair çevresel farkındalık oluşturmak, geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemez atıkların doğru sınıflandırılması ve atık üretimini azaltmak gibi önemli konularla ilgili bilgiler verildi.

Selçuklu Belediyesi’nin çevreye duyarlı politikaları ve Selçuk Üniversitesi’nin genç nesilleri bilinçlendirme vizyonu örnek bir çalışma olarak yerini aldı. Mayıs ayı sonunda sonuçlandırılacak yarışmaya katılım sağlayanlara Selçuklu Belediyesi tarafından çeşitli teşvik ödülleri verilecek.